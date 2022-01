»Ekstremni vremenski pojavi nas opozarjajo, da moramo zbrati pogum in se soočiti s podnebnimi spremembami. Ne moremo zanemariti realnosti, da so ti požari močnejši kot prej. Položaj je utripajoča rdeča luč za našo državo,« je dejal Biden v mestu Louisville okrog 30 kilometrov severno od Denverja, ki ga je skupaj z mestom Superior prizadel za ta letni čas nenavaden požar. Vzrok požara še raziskujejo.

Pogorišča so sedaj prekrita s snegom. »Ne morem si predstavljati, kako je bilo opazovati veter s hitrostjo 120 kilometrov na uro in hitro bližanje požara,« je dejal Biden in prebivalce pohvalil zaradi izjemnega poguma.

Skupaj z guvernerjem Jaredom Polisom, prvo damo in kongresno delegacijo se je Biden srečal tudi z gasilci, ki so se borili s požarom in ga ukrotili. »Zvezna vlada vam bo vedno stala ob strani,« jim je zagotovil.

V petek je mrliški oglednik v Boulderju identificiral ostanke prve od dveh pogrešanih oseb. Potrdil je smrt 69-letnega Roberta Sharpeja. Zaradi požara je moralo domove zapustiti 35.000 ljudi.

Biden je v prvem letu svojega mandata obiskal številna prizorišča velikih naravnih nesreč in redno poudarja, da gre za posledice podnebnih sprememb, ki povzročajo ekstremne vremenske pojave. Obiskal je Houston v Teksasu, ki ga je prizadela nenavadna ledena nevihta, prizorišča požarov v Kaliforniji, poplav v New Yorku in New Jerseyju in tornadov v Kentuckyju.