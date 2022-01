Moštvo St. Louis Blues, s 45 točkami je drugo za Nashvillom v centralni skupini, je Washington Capitals odpravilo kar s 5:1. Igralci iz ameriške prestolnice so po porazu na gostovanju tretji v metropolitanski skupini. Ostali so pri 48 točkah, kolikor jih imajo tudi New York Rangers.

Carolina, ki ni igrala tekme od prvega dneva novega leta naprej, je dosegla peto zmago v nizu. Brady Skjei je prispeval gol in dve podaji, Andrej Svečnikov dva gola, Jesper Fast pa gol in podajo na svoji petstoti tekmi za Hurricanes. Frederik Andersen je zaustavil 36 strelov gostov iz Kanade. Premagali so ga Blake Coleman, Matthew Tkachuk in Johnny Gaudreau. Plamena so s tretjim zaporednim porazom končala serijo petih gostovanj.

V St. Louis so Blues na domačem letu osvojili enajsto točko v nizu, kar je najdaljša serija ekipe v zadnjih dveh letih. Proti Washingtonu je Rus Pavel Bučnevič dosegel tri točke z dvema goloma in asistenco, po dve podaji sta imela Ryan O'Reilly in Robert Thomas, mimo vratarja Villeja Hussa (26 obramb) pa je šel plošček v mrežo le po strelu Daniela Spronga. Ruski vratar poraženih gostov Ilija Samsonov je dobil štiri gole iz 16 strelov in ga je v vratih nato v zadnji tretjini zamenjal Zach Fucale (sedem obramb).