Dončić je prišel z ekipo na tekmo proti raketam, tudi ogreval se je in sedel na klopi, vendar pa ga pomočnik trenerja Sean Sweeney ni uvrstil med igralce, na katere je računal za igro. S klopi jo je vodil prav Sweeney, ker trenerja Mavericks Jasona Kidda ni bilo na gostovanje, saj je zaradi protokolov lige zaradi covida-19 ostal v izolaciji kot trinajsti trener v NBA doslej.

Tudi Srba Bobana Marjanovića zaradi istega razloga ni bilo že na šesti tekmi, na četrti pa latvijskega centra Kristapsa Porzingisa. Dončića je v prvi peterki zamenjal Reggie Bullock in dosegel 15 točk, sedem skokov in štiri podaje, Tim Hardaway Jr. je vodil izenačen napad Dallasa z 19 točkami in sedmimi podajami, Josh Green je dodal 17 točk, Dwight Powell in Jalen Brunson pa po 15.

Dončič se je poškodoval na dvoboju z Golden State, Čančar pa že v ponedeljek med tekmo z Dallasom. Predčasno je končal srečanje in je moral na operacijo petnice, je sporočila njegova ekipa. Dodala je, da ga verjetno vsaj tri mesece ne bo na igrišča. Tokrat je Denver premagala Sacramento Kings s 121:111. Ob novi zmagi po dveh porazih se je ponovno izkazal Srb Nikola Jokić. Dvanajst od svojih 33 točk, s tem je bil prvi strelec dvoboja, je dosegel v tretji četrtini, temu je dodal 10 skokov.