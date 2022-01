Sodnik Walmsley je po celodnevnem zaslišanju prič pred izrekom kazni napovedal minuto molka v spomin na ubitega, v dolgem uvodu, kjer je nanizal izjave obsojencev po umoru februarja 2020, pa je nakazal, da ne bo usmiljenja.

Kazni so dramatične glede na to, da se trojici ne bi zgodilo nič, če ne bi bilo nacionalnega ogorčenja po ZDA zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi po umoru Georgea Floyda leta 2020 v Minnesoti. Lokalno tožilstvo namreč po umoru ni sprožilo kazenskega postopka.

Sodnik Walmsley je opisal kako je 25-letni Arbery bežal pred zasledovalci in dejal, da je imel pred sabo grozo, ki jo je mladenič moral čutiti med begom.

Obsojenci so predlani februarja s poltovornjakom po predmestju Brinswicka v Georgii lovili temnopoltega 25-letnega Ahmauda Arberyja. Travis McMichael ga je na koncu ustrelil in ubil.

Tožilka Linda Dunikoski je poroti na sojenju povedala, da so ga lovili in napadli le zato, ker je bil temnopolt in je tekel po ulici. Zavrnila je sklicevanje na samoobrambo, saj Arbery ni bil oborožen.

Arbery, ki je študiral elektrotehniko, je 20. februarja tekal po predmestju pristaniškega mesta Brunswick v Georgii, kjer živijo predvsem belci. Ko sta ga opazila oče in sin, Greg in Travis McMichael, sta se zapodila za njim s svojim poltovornjakom in ga na koncu ubila.

Šele po javnem ogorčenju je primer prevzela državna policija Georgie

Lov je opazil sosed William Bryan in se pridružil ter snemal dogajanje. Lokalna policija uvodoma ni ukrepala, dva meseca po Arberyjevi smrti pa je Bryanov posnetek končal na internetu in po javnem ogorčenju je primer prevzela državna policija Georgie.

Vse tri so aretirali in jih med drugim obtožili umora. Obsojenci so trdili, da so ukrepali zaradi vrste vlomov v soseski in so bili prepričani, da je Arbery odgovoren zanje. Želeli so ga le pridržati do prihoda policije.

Tožilka je dejala, da za to niso imeli nobenega dokaza, ampak le ugibanja na družbenih medijih. »Niso ga ustrelili, ker jih je ogrožal. Ustrelili so ga, ker se ni ustavil in govoril z njimi,« je dejala.

Porota je novembra lani vse tri spoznala za krive umora, sodnik pa je pokazal nekaj usmiljenja za Bryana, ki se je lovu pridružil kasneje. Sodeloval je s preiskavo, izrazil obžalovanje, njegov posnetek dogajanja pa je bil ključen za obsodbe. Za pogojni izpust bo lahko sicer zaprosil šele po 30 letih zapora, ko bo star 82 let.

Pred izrekom obsodbe so družinski člani umorjenega sodnika pozivali naj izreče maksimalne kazni. »Ahmaud jim ni nikoli rekel žal besede. Nikoli jim ni grozil. Hotel je le, da ga pustijo pri miru. Povsem zavezani so bili zločinu in naju bodo povsem zavezani tudi odgovornosti,« je dejala mati umorjenega Wanda Cooper-Jones.