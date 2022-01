Uredba o sežigu odpadkov: Ministrstvo bi izbralo najcenejšo, ne pa najmanj škodljivo sežigalnico

Kdo lahko sežge več odpadkov, prej in bolj poceni – takšna so trenutno predlagana merila za izbiro koncesionarjev za sežig odpadkov pri nas. Namesto tega bi ministrstvo za okolje moralo skrbeti, kdo bo zagotovil najboljšo tehnologijo in posledično najmanj emisij, opozarja zdravniška stroka.