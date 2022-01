No, še hujša pa je zgodba z aktualno prestolnico Kazahstana, ki se je najprej po rusko imenovala Akmolinsk in nato Celinograd, odkar je leta 1997 od Alma Ate prevzela funkcijo glavnega mesta, pa se je najprej preimenovala v Astano (od tod ime slovite kolesarske ekipe), zdaj pa se (od leta 2019), ne boste verjeli, imenuje Nur-Sultan. Seveda, po imenu dolgoletnega predsednika Nursultana Nazarbajeva, ki je Kazahstan vodil še za časa komunizma in potem vse do nedavnega umika v »zasebnost«, od koder, jasno, še naprej krmari državo.

Zdaj smo dobili tudi idejo, kako naj se imenuje slovenska prestolnica: Ja-Nez. Težava je le v tem, da ima Nur-Sultan tudi vsebinski pomen, saj v prevodu pomeni Sijoči sultan. Pri našem svetlem voditelju pa moramo tak »prevod« Janeza še najti. Pri vsej stroki, ki cveti v vladajoči stranki, in pri vseh njenih pesnikih in publicistih, ni vrag, da tudi tega ne odkrijemo.