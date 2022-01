Mrki Birsa tokrat pred Dukičevimi bloki

Novo leto prinaša nova nadaljevanja: na prvem programu Televizije Slovenija bosta v januarju in februarju premierno predvajani seriji Leninov park in Dolina rož. Gre za drugo in tretjo sezono televizijske uspešnice Jezero. Vse so nastale po istoimenskih romanih Tadeja Goloba, vsem pa je tudi skupno zgledovanje po temačni estetiki skandinavskih televizijskih kriminalnih serij.