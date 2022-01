Jogo postavna Kranjskogorčanka, mamica treh otrok, profesionalno poučuje že petnajst let. Z njo se je seznanila v mladih letih, po hudi prometni nesreči pa ji je vadba pomenila uteho in pot do sebe. Danes je joga Anin način življenja – z jogo ostaja v stiku s seboj in si zna prisluhniti. Pomeni ji najlepšo obliko prakse, pri kateri se povežejo um, duh in telo. Vsak dan ji posveti vsaj dve do tri ure, ko so pred njo prvenstva ali pomembni dogodki, se jogi predaja še več časa. Poleg prakse veliko časa posveti tudi branju in učenju, saj skrbno nadgrajuje svoje znanje in se vedno znova izobražuje.

Vegetarijanka, ki pripravlja tudi meso

Zelo pomemben del vsakdana uspešnega jogista je prehrana, ki mora biti uravnotežena in lahka. Ana prisega le na zdrave in lokalne sestavine, ki so temelj za dobro počutje in zdravje. Na domačem vrtu z družino pridelajo večino zelenjave in sadja, pa tudi sicer rada posega po izdelkih, ki so domače pridelave. »Sem vegetarijanka, a skrbim za to, da imajo moji trije otroci in mož prehrano, ki jo potrebujejo, zato zanje kuham posebej in pripravljam tudi meso,« zaupa sogovornica in doda, da si občasno tudi sama rada privošči pico ali drugo ne preveč zdravo hrano.

Ljubezen do joge od nekdaj uspešno usklajuje z družino oziroma s svojimi otroki. »Če otroci vidijo starše, da nekaj počnejo z veseljem, sami pridobijo ljubezen do tega, kar koli že to je. In tako je tudi pri nas. Najlepše je, ko si zjutraj pripravim blazino in začnem pozdrav soncu in najstarejši sin kar naenkrat prinese svojo blazino, nato mu sledita mlajša dva in skupaj začnemo jutro aktivno. To mi je dalo motivacijo, da smo v drugem valu epidemije skupaj ustvarili knjigo Magična joga za otroke, ki je bila na knjižnem sejmu v Ljubljani predlagana za najboljšo knjigo minulega leta. Knjigo sem sicer pripravljala že dlje časa, saj me je veliko mamic in vzgojiteljic spraševalo po vajah za otroke – in tako smo jo končno skupaj dokončali,« se spominja jogistka.