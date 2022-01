Damijan Stepančič se je stripa »lotil velikopotezno, ujel je monumentalne trenutke pripovedi, s suvereno likovno govorico to njihovo veličino še poudaril, obenem pa ostal senzibilen pri tistih likovnih elementih, ki gradijo značaje junakov in oseb«, so ob razstavi zapisali v CD.

Razstava predstavlja zlasti Stepančičeve ilustracije iz stripa, ki ga je s spremnim besedilom opremil Janez Bogataj, ki mu je bil Finžgar stari stric, so še zapisali v CD in napovedali štiri javna vodenja. Dve bosta potekali s Stepančičem, eno z Vojnovićem, enega pa bo prevzel Bogataj.

Literarna klasika Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem je novembra lani izšla še kot strip. Uroš Grilc iz zavoda Škrateljc, ki je strip izdal, je ob njegovi predstavitvi povedal, da izid predstavlja pomembno etapo v več kot stoletni zgodovini velikega slovenskega epa. Finžgar je zgodovinski roman sprva objavljal v podlistkih, knjiga pa je prvič izšla leta 1912.

Na novembrski predstavitvi stripa je sodelovala tudi vodja razstavnega programa v CD Katarina Hergouth, ki je dejala, da se bo obiskovalec na razstavi seznanil z literarnim delom, po drugi strani pa bo imel celovit vpogled v ilustratorjevo ustvarjanje, od zasnov do končnega rezultata. sta