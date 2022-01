The Rock neuničljiv v poslu in filmih

Dwayne Johnson – The Rock je v intervjuju za CNN razčlenil minulo leto, v katerem je zmagoval na vseh področjih. To ne pomeni samo odlično gledanih filmov, v katerih je igral, ter vedno večje priljubljenosti, ampak tudi ekspresno rast njegovega podjetja Teremana, ki proizvaja tekilo. Lani je tako prek lastne produkcijske hiše Seven Bucks produciral dva filma, Križarjenje skozi džunglo in Red Notice. Slednji je bil na ogled na Netflixu in je postal najbolj gledan Netflixov film leta 2021 in najbolj gledan Netflixov film doslej.