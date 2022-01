Videospot, v katerem je pevka obkrožena s porušenimi stavbami, prebivalci Petrinje, prostovoljnim gasilskim društvom, mestnim orkestrom in različnimi navijaškimi skupinami, je nastal v sklopu produkcije dokumentarnega filma Petrinja jučer, danas, sutra. Film o potresu sta režirala Branko Schmidt in Marija Demo, pesem, ki jo je napisala Mirna Bićanić, pa je javnost označila za bolj morbidno.

»Tereza Kesovija žalostno zavija sredi razrušene Petrinje natanko 365 dni po potresu. Staro in mlado z zastavami Bad Blue Boysov in Torcide, prizori razrušenih stavb, blato, sivina, žalost in obup. Meni ta spot deluje kot pogreb. Slabo zrežiran pogreb. Pogreb, kot si ga predstavlja Antun Vrdoljak. Ko malo bolje razmislim, to tudi je pogrebna pesem. Država je svoje stanovalce pustila na cedilu,« se glasi eden od komentarjev. Nekateri pa so menili, da ljudje potrebujejo streho nad glavo, ne pesmi.