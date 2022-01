»Nisva enaka, nisem začenjala sodnih sporov, nisem lažno prijavljala nikogar, nisem blatila drugega starša v plačanih člankih ali v oddajah obskurnih srbskih televizij. Nisem donirala šoli, da ta ne bi izpolnjevala mojih zahtev, moji računi v hrvaških bankah niso zaprti zaradi suma pranja denarja… Nisem smučala s sodnico, nisem kupila hiše nasproti drugega starša, da bi ga zalezovala in vohunila za njim,« je med drugim dejala, ni pa ostala samo pri grenkih stvareh.

Poleg novosti o snemanju albuma je govorila tudi o modi. Oziroma gucciju za doma in krznenih čevljih za tisoč evrov, v katerih so jo fotografirali mediji in zbudili negodovanje javnosti, češ kaj si privošči. A Severine to ne gane. »Moj prijatelj je kupil jakno na kredit. Nisem še v tem stanju, ampak rada porabim denar za oblačila. Me pa lahko vidite tudi v Zari. Vsako kuno v življenju sem zaslužila sama, pa jo menda lahko porabim, kot želim. Pred dvema tednoma so napisali, da nosim čevlje za xy kun, v resnici pa sem jih kupila za pol ceneje. Kaj bi morala narediti? Poslati popravek?« se je vprašala, nato pa prekinila pogovor, ker se ji je mudilo k maši.