V drugi sezoni serije, ki je prišla na spored pred kratkim, namreč spoznamo Ukrajinko Petro (Darja Pančenko), ki glavni junakinji, Američanki Emily (Lily Collins), pomaga pri prilagajanju na življenje v Parizu. A njen vpliv ni preveč dober, slab vtis pa naredi tudi na glavno junakinjo. Med drugim na primer brez sramu ukrade oblačila iz trgovine, potem pa h kraji spodbuja še Emily.

»Žaljivo« upodobitev Ukrajinke je javno obsodil celo ukrajinski kulturni minister Oleksander Tkačenko, ki je na svojem kanalu na Telegramu zapisal: »V Emily v Parizu imamo karikaturo ukrajinske ženske, kar je nesprejemljivo. Po drugi strani pa je tudi žaljivo. Ali bodo Ukrajince na tujem videvali tako? Kot ljudi, ki kradejo, ki želijo vse zastonj, ki jih je strah deportacije? Ne bi smelo biti tako.« Kot je zapisal minister, je Netflix sicer dobro seznanjen z Ukrajino, saj so v Kijevu posneli tudi večino filma The Last Mercenary. A očitno, je še dodal, ne to ne vrsta priznanih ukrajinskih umetnikov ne bosta dovolj, da bi premagali stereotipe, tako kot so morali tiste iz 90. let, ko so Ukrajince večinoma prikazovali kot gangsterje.