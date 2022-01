Potreben je čas. Tako za nas igralce kot za novo vodstvo, da pokaže, kako bo vse skupaj delovalo. Upam, želim si in verjamem, da bo to nova pot za Olimpijo. Če bomo dali vsi svoj maksimum, torej igralci na igrišču in vodstvene strukture v pisarnah, lahko spišemo lepo zgodbo.

Igralci se s tem ne ubadamo. To so stvari za njih in jih urejajo interno. Naše mesto je na zelenici, tam delujemo in ne morem reči, da imamo pretirane stike z vodilnimi. Ravno toliko, kot je treba.

Slišim, da so v klubu izrazili željo po novih močeh v napadu, s čimer se absolutno strinjam. S tem bodo razbremenili mene in še kakšnega igralca, povečal pa se bo bazen tistih, ki lahko zabijejo gol. Tako bo lažje meni in celotni ekipi, verjamem pa, da bodo posledično dobri tudi rezultati.

Že proti koncu jesenskega dela prvenstva me je trener Dino Skender vse bolj postavljal na pozicijo za napadalcem. Mi je pa povsem vseeno, kam me postavi. Pomembno mi je le, da igram in da pri tem uživam. Kje bom igral, je odločitev trenerja. Na meni je, da v vsaki vlogi dam od sebe vse, kar lahko.

Januarske priprave so v bistvu baza za celotno koledarsko leto, tako da nas čaka izredno naporno delo. 18 dni bomo med drugim na Hrvaškem. Se že veselim, saj je to dobro za ekipo, da se poveže. Ravno to pa zna biti ključ do uspeha, torej da celotno moštvo diha kot eno.

Obe tekmi bosta za nas izredno pomembni, nasprotnika pa kakovostna. Želimo si pozitivnih rezultatov, saj bi s tem dobili zalet, hkrati pa se vključili v boj za naslov prvaka. Da bi to predstavljalo kakšno posebno oteževalno okoliščino v smislu utrujenosti ali česa podobnega? Mislim, da ne. Že v preteklosti je bil ritem tekem peklenski, pa smo ga vedno zdržali oziroma nismo imeli zaradi tega kakšnih posebnih težav. Smo profesionalci. To je za nas nekaj samoumevnega.

Tako sem naravnan, da so moji cilji vedno najvišji, še posebej zdaj, ko sem pri Olimpiji. V naših glavah je le naslov prvaka in s takšnim razmišljanjem bomo krenili v drugi del sezone.

Dejstvo je, da so vse naštete ekipe izredno kakovostne. Odločale bodo malenkosti. Kdor bo izgubljal točke na tako imenovanih majhnih tekmah, jih bo težko nadoknadil na derbijih. Ključ do naslova prvaka je torej v »majhnih tekmah«, derbiji pa so nato le poslastica. Treba bo biti potrpežljiv in se na vsakega nasprotnika maksimalno pripraviti.

Moj odnos s Savom je bil vrhunski, kot je tudi z novim trenerjem Skenderjem. Glede na to, da je bil Milošević izjemen napadalec, mi je stalno delil nasvete, ki si jih bom zapomnil in jih bom poskušal v prihodnosti kar se da dobro izkoristiti.

To je nekaj najlepšega. V Olimpiji je ob zmagah veliko večje zadoščenje, kot je drugod, ob porazih pa veliko večje razočaranje. Sam v tem uživam in ne bi tega zamenjal za nič na svetu.