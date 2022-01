Zlata lisica, ena najprepoznavnejših športnih prireditev v Sloveniji, bo že desetič gostovala v Kranjski Gori. Zdi se, da jubilej ne bo slavnosten. Praksa preteklosti je namreč pokazala, da alpski smučarski preizkušnji za ženske na Gorenjskem nimata posebne duše, je pa prireditev izjemno pomembna za mariborski smučarski klub in panogo za alpsko smučanje v Sloveniji. Danes in jutri se obeta lepa televizijska kulisa, saj je vremenska napoved ugodna, Kranjska Gora je z novozapadlim snegom bela, tako da se po daljšem času v karavani svetovnega pokala obeta zimska tekma. Žal zaradi svetovne zdravstvene krize spet brez gledalcev. Start današnjega veleslaloma in jutrišnjega slaloma bo ob 9.30, na drugo progo se bodo alpske smučarke podale tri ure kasneje.

Prvič je Zlata lisica gostovala na Gorenjskem leta 1976, ko je blestela tedaj 20-letna Lise-Marie Morerod. Švicarka je dobila veleslalomsko in slalomsko preizkušnjo ter dokazala, da je neustrašna alpska smučarka. Morerodova je vrhunec kariere doživela leto kasneje, ko je kot prva Švicarka osvojila veliki kristalni globus skupne zmagovalke svetovnega pokala. Leta 1978 je postala svetovna slalomska podprvakinja, istega leta pa je doživela hudo prometno nesrečo, po kateri je bila šest tednov v umetni komi. Tragični dogodek ji je pustil hude posledice v spominu, njena vrnitev na bele strmine pa ni bila uspešna, tako da se je po sezoni 1979/80 tekmovalno upokojila.

Tina Maze nikoli na stopničkah Rezultatski vrhunec gostovanj v Kranjski Gori je Zlata lisica doživela leta 1988, ko je Mateja Svet ugnala konkurenco v obeh disciplinah. Tedaj 21-letna Slovenka je poskrbela za vsesplošno alpsko smučarsko evforijo. Izjemna Mateja Svet je z najboljšima časoma na obeh progah tedaj legendarno Vreni Schneider ugnala kar za sekundo in 66 stotink, dosegla prvo slovensko zmago na Zlati lisici ter jubilejno 100. Elanovo. Na podkorenski strmini se je tri leta kasneje izkazala Nataša Bokal. Škofjeločanka je zmagala v slalomu, v veleslalomu pa je zaostala le za Vreni Schneider. V svoji dolgi karieri se je Bokalova na tekmah svetovnega pokala na zmagovalni oder uvrstila le še enkrat, in sicer osem let kasneje v Lienzu, vrhunec športne poti pa je doživela leta 1991 v Saalbach-Hinterglemmu, ko je postala svetovna slalomska podprvakinja. Zanimivo je, da se daleč najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze v Kranjski Gori nikoli ni uvrstila na zmagovalni oder. Črnjanka je tekmovala na treh gostujočih Zlatih lisicah. V letih 2007 in 2014 ni igrala vidnejše vloge, najboljša je bila leta 2012, ko je bila v slalomu četrta, v veleslalomu peta, v skupnem lisičkinem seštevku pa je zasedla tretje mesto.

Meta Hrovat dvakrat tretja Sedmič se je Zlata lisica preselila v Zgornjesavsko dolino pred štirimi leti, ko je Kranjska Gora pozdravila mojstrstvo Mikaele Shiffrin. Izjemna Američanka je tedaj nizala zmage kot po tekočem traku. Trenutno vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala se je v Mariboru petkrat povzpela na najvišjo stopničko, s sedmimi prvimi mesti pa je najuspešnejša smučarka na Zlati lisici. Mikaela Shiffrin bo ob Petri Vlhovi tudi danes in jutri prva favoritinja za najvišja mesta. Vprašanje je le, koliko moči ji je pobrala okužba s covidom-19, saj je bila na generalki pred Kranjsko Goro v Zagrebu povsem izčrpana. Za nasmešek na obrazu osmega in devetega gostovanja Zlate lisice v Kranjski Gori je poskrbela Meta Hrovat. Domačinka iz Podkorena je bila tako predlanskim kot lani, ko sta bila v Kranjski Gori dva veleslaloma, tretja. Meta Hrovat bo glavni slovenski up tudi na današnjem veleslalomu, medtem ko bo imela na jutrišnjem slalomu najboljše izhodišče od slovenskih tekmovalk Ana Bucik. Žal je v četrtek odjeknila novica, da je bila pozitivna na novi koronavirus Andreja Slokar, ki je po dosežkih v tej sezoni najuspešnejša slovenska alpska smučarka. Slovenske barve bodo na 58. Zlati lisici branile še Tina Robnik, Neja Dvornik, Nika Tomšič, Pika Dvornik in Nika Murovec. Ne pa tudi Ilka Štuhec, ki je včeraj sporočila, da se po prebolelem covidu-19 počuti vse bolje ter z nestrpnostjo pričakuje januarske preizkušnje v hitrih disciplinah.