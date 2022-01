V Oberhofu so imeli vse do srede popoldne težave s pomanjkanjem snega, zato so prireditelji prestavili moški sprint za en biatlon, dan. Na včerajšnji tekmi pa je biatlonce ves čas motilo močno sneženje, za nameček jim je nagajal še veter. V težkih razmerah se je najbolje znašel Rus Aleksander Loginov, ki bo konec meseca praznoval svoj trideseti rojstni dan. Na strelišču je pustil eno nepokrito tarčo, ob solidnem teku pa je v cilju za 6,5 sekunde prehitel vodilnega v svetovnem pokalu, Francoza Emiliena Jacquelina, ki je moral v dva kazenska kroga.

Prvič po Hochfilznu se je v smučino podal Fak, ki je zaradi težav s sinusi moral izpustiti zadnjo decembrsko preizkušnjo v Annecyju v Franciji. Izkušeni Fak je imel zelo mirno roko, saj je bil med redkimi, ki so nastop končali brez zgrešenega strela, vendar je bilo to dovolj za 18. mesto, za zmagovalcem pa je zaostal za 1:03,4 minute. »Jakov preprosto še nima tiste energije, ki bi si jo želel imeti, vendar mislim, da se zadeve premikajo na bolje. Ker je vedel, da v teku ni konkurenčen najboljšim, se je bolj osredotočil na streljanje,« je Fakov nastop ocenil Janez Ožbolt, vodja panoge za biatlon.

Na nedeljsko zasledovalno tekmo sta se uvrstila še Klemen Bauer (+1:51,1), ki je moral v tri kazenske kroge, in mladi Lovro Planko (+2:06,1), ki je bil v streljanju leže natančen, stoje pa je zgrešil dve tarči, kar je bilo na koncu dovolj za 53. mesto. Brez nedeljskega nastopa sta ostala aktualni državni prvak Miha Dovžan (+2:36,5/2) na 64. mestu in Rok Tršan (+3:05,3/1) na 78. »Trije zgrešeni streli so bili za Bauerja preveč, da bi prišel do točk, solidno pa je nastopil mladi Planko, ki je tudi tekaško napredoval. Dovžan je sam dejal, da je imel težke noge, nezadovoljen z nastopom pa je bil tudi Tršan,« je Ožbolt komentiral še nastope preostalih štirih slovenskih biatloncev.

V boljših pogojih so se za točke svetovnega pokala pomerile biatlonke. S številko tri je do svoje tretje zaporedne zmage prišla Roeiselandova, skupno je bila to njena trinajsta v svetovnem pokalu, leže je zgrešila eno tarčo. V svetovnem pokalu je še povečala prednost pred Elviro Oeberg, ki je bila včeraj z dvema kazenskima krogoma 15., zato pa se je Švedinji na drugem mestu približala Hana Sola. Belorusinja si je s Francozinjo Julio Simon z zaostankom 7,1 sekunde delila drugo mesto.

Blizu svojemu najboljšemu rezultatu v karieri je bila Polona Klemenčič, ki je v Franciji v sprintu prišla do svojih prvih letošnjih točk. V Oberhofu je bila z enim zgrešenim strelom in 1:32,9 minute zaostanka 36. in tako za štiri mesta zaostala za 32. mestom, ki ga je osvojila marca lani v sprintu v Novem Mestu na Češkem. Debitantka na tekmah svetovnega pokala Kaja Zorč je z dvema zgrešenima streloma zasedla 74. mesto (+2:46,6), državna prvakinja Nika Vindišar, ki je na strelišču zgrešila trikrat, pa 89. (+3:44,0). Ne prva ne druga v nedeljo ne bosta nastopili. »Vse pohvale si zasluži Polona Klemenčič, ki je v zadnjem krogu celo nekaj mest pridobila. Ob svojem debiju v svetovnem pokalu je šla zelo solidno tudi Zorčeva, precej pod svojimi zmožnostmi pa je nastopila Vindišarjeva,« je Ožbolt komentiral še nastope slovenskih biatlonk. Danes bosta v Oberhofu na vzhodu Nemčije dve mešani štafetni preizkušnji.