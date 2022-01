Razočaranja v '21 spremenimo v upanja v '22

Razočaranja so sestavni del našega vsakdana. Največ jih je povezanih s športom. Toliko upanja, toliko želje in toliko pričakovanj, na koncu pa ena sama grenkoba, slaba volja in obljuba, da teh naših luzerjev ne gledamo več. Razočarajo nas vsi po vrsti. Skakalci, alpski smučarji, biatlonci, nogometaši, rokometaši, košarkarji in hokejisti. Sami moški. Upajmo, da nas v kratkem ne razočarajo še skakalke in proste plezalke.