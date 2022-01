Slovenijo rešil samorastnik iz Ilirije

Jubilejna, 70. novoletna turneja v smučarskih skokih je po razburljivi tekmovalni plati znova izpolnila pričakovanja največjega športnega dogodka na prehodu iz starega v novo leto, ki pa je imel veliko napako. Že drugo leto zapored so zaradi koronavirusa manjkali gledalci, ki tekmam dajo pridih spektakularnosti in prestižnosti, pri tekmovalcih pa dvignejo napetost, pritisk in tremo. Tako je bilo vzdušje ob skakalnicah zelo podobno tistemu na treningih, le kulisa je bila zaradi televizijskih kamer, medijev, uradnega napovedovalca in oglasnih panojev tekmovalna. Desetdnevni maraton je bil za skakalce znova poln pasti, ki se jim je skoraj v celoti izognil le skupni zmagovalec, Japonec Rjoju Kobajaši. Do popolnosti mu je zmanjkala zmaga na finalni tekmi v Bischofshofnu, da bi tudi svojega drugega zlatega orla osvojil s prestižnim grand slamom, s katerim se poleg njega v 70-letni zgodovini turneje ponašata le še Nemec Sven Hannawald in Poljak Kamil Stoch.