Pivovarna Union je bila ustanovljena leta 1864 kot majhno družinsko podjetje. Eden od ustanoviteljev je bil Peter Kozler, slovenski geograf in politik. On je izdelal prvi zemljevid Slovenije. Sčasoma se je proizvodnja količine piva dvigovala in pivovarna Union je postala največja na Kranjskem ter se uveljavila na velikem trgu avstro-ogrske monarhije. V kraljevini Jugoslaviji je bila v Dravski banovini edina pivovarna. V naslednjih letih so posodobili posamezne obrate in s tem povečevali proizvodnjo. Po drugi svetovni vojni je bila v Jugoslaviji Pivovarna Union največji izvoznik piva v evropske države.

Še preden je Heineken prevzel največji slovenski pivovarni Union in Laško, je eden od članov izvršnega odbora izjavil: »Pivo niso športni copati, pri katerih je ljudem vseeno, na katerem koncu sveta jih proizvajajo, ampak je nekaj, kar je povezano s tradicijo. Za ljudi je še kako pomembno, kje se izdeluje pivo.« So na te izjave pri Heinekenu pozabili? Tudi če se proizvodnja piva union preseli v Laško, kot je bilo prvotno rečeno, to ni več pivo union.

Le malokdo ve, da črpa Pivovarna Union še danes celotno količino vode iz lastnih vodnjakov, prav tako, kot je bilo v času njene ustanovitve. Od vode pa je odvisna kvaliteta piva. Kje ste naravovarstveniki, da ste ob ogrožanju takšnih kvalitetnih vodnjakov tako tiho? Tudi to bi sodilo na referendum o vodah, ki je bil tako visoko izglasovan.

Ponosni bi morali biti na bogato prehrambno industrijo kot pomembno dediščino in prihodnjim rodovom ohraniti Pivovarno Union kot eno najstarejših industrijskih dediščin v Ljubljani.

Če uspe Heinekenu v prihodnje uresničiti idejo o selitvi proizvodnje piva z ljubljanske lokacije v Laško ali Karlovec, bo to pomenilo, da lahko celotno zemljišče Pivovarne Union proda na nepremičninskem trgu in pri tem bogato zasluži. Lahko kdo to prepreči?

Dr. Ignacij Voje, Ljubljana