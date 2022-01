Celjsko: v enem dnevu dva poskusa uboja oziroma umora, v enem tednu že štirje

Še en poskus uboja in še en poskus umora so zgolj v enem dnevu obravnavali celjski kriminalisti. Skupaj torej štirje krvavi dogodki v enem tednu. Prvega januarja poskus uboja ob pešpoti ob železnici v Celju, v noči na ponedeljek poskus umora v domu starejših v Preboldu, tam tudi v četrtek zvečer poskus uboja in še danes zjutraj poskus umora v Celju. Dogodki niso povezani.