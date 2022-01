Polemike o ločitvi politike od športa so svojevrstna globalna stalnica, v zadnjih mesecih denimo posebno aktualna zaradi diplomatskega bojkota februarskih zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki so ga napovedale nekatere države. In tako so tudi zapleti, povezani s prihodom srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića v Avstralijo na turnir velike četverice v Melbournu, spodbudili kritike o političnem ozadju. Potem ko je obtičal na mejnem pregledu v Melbournu, ker ni jasno, ali izpolnjuje vse protikoronske pogoje za vstop v državo, o političnih pritiskih govori njegova družina, posebej neposreden je bil predsednik srbske skupščine Ivica Dačić. Za TV Pink je dejal, da se primer Đokovića »zlorablja v politične namene« v času, ko je politični položaj v Avstraliji »politično nestabilen, saj vsi lovijo čim višjo podporo javnosti«.

Najsi je v teh trditvah kaj več ali kaj manj od zrna resnice, očitno letijo na to, da je Avstralija letos v volilnem letu (tako kot tudi Srbija). Na volitvah se bo desnosredinski premier Scott Morrison potegoval za četrti zaporedni mandat svoje stranke. Morrison vodi desnosredinsko liberalno-nacionalno koalicijo, že desetletja trdno navezo njegove Liberalne stranke in Nacionalne stranke, ki jo vodi podpredsednik vlade Barnaby Joice.

Avstralija ima le dve res močni stranki. Edina prava tekmica liberalno-nacionalne koalicije je levosredinska Laburistična stranka, na čelu katere je Anthony Albanese. Ankete napovedujejo tesen izid na volitvah, ki bodo najkasneje 21. maja, trenutno pa dajejo prednost laburistom, ki so bili na oblasti nazadnje v mandatu 2010–2013 na čelu manjšinske vlade (prednost so jim ankete sicer dajale tudi pred zadnjimi volitvami leta 2019 in se zmotile).