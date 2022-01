Zavod za turizem Bled, ki je bil leta 1999 ustanovljen za pospeševanje tamkajšnjega turizma kot zasebni zavod, oktobra lani pa ga je blejski občinski svet med zadnjimi v državi v skladu z zakonodajo preoblikoval v javni zavod, nima direktorja. Tomažu Roglju se je mandat ob koncu leta iztekel. Novega direktorja je svet zavoda iskal z razpisom, vendar je večina njegovih članov ravno ob zaključku roka za prijavo odstopila. Po neuradnih informacijah je na razpis prispelo šest prijav, vendar pa se postopki zaradi odstopa članov sveta zavoda niso nadaljevali. Prvo sejo sveta novega zavoda bi moral sklicati direktor zavoda, ki ga zdaj Turizem Bled nima, direktorja pa bi moral imenovati svet zavoda, ki ga ta zavod zdaj prav tako nima.

Odstopili, da bi lahko imenovali nove člane

Odstop članov sveta zavoda ni bil sam sebi namen, opozarja takratni predsednik sveta zavoda Uroš Ambrožič. »Z odstopom smo želeli opozoriti, da vsakršno politično in parcialno vmešavanje politike v neodvisno in strokovno delovanje sveta javnega zavoda ni in ne sme biti tolerantno,« je pojasnil. Do oblikovanja novega sveta zavoda po novih pravilih v skladu z odlokom o preoblikovanju (prej je imel devet članov, od tega tri predstavnikov občine, zdaj pa sedem članov, od tega so štirje predstavniki občne) so sicer v stari zasedbi nameravali opravljati vse naloge. »Vendar pa smo zaradi neizkazanega zaupanja o legitimnosti delovanja sveta zavoda ter neizkazani podpori komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nekaterim članom sveta zavoda podali svoj nepreklicni odstop, saj smo s tem zaradi pomembnosti čimprejšnje vzpostavitve delovanja novega sveta zavoda želeli ustvariti podlago za polno delovanje javnega zavoda.«

Predstavniki občine, ki so jo že zdaj zastopali v svetu zavoda, namreč na omenjeni komisiji niso bili potrjeni kot ustrezni kandidati za novo sestavo sveta zavoda, kar je bil po Ambrožičevem mnenju le eden od jasnih znakov, da nimajo podpore občine. To pa pomeni, dodaja, da bi težko legitimno izvedli tako pomembno nalogo, kot je izbira novega direktorja. Odstopili so zato, da bi komisija občinskemu svetu čim prej predlagala v potrditev nove kandidate. Če bi se to zgodilo prejšnji mesec, bi lahko nekdanji direktor sklical konstitutivno sejo novega sveta zavoda, ta pa bi potem izbral tudi novega direktorja. Vendar pa je omenjena občinska komisija na svoji seji na začetku decembra potrdila sklep o predlogu imenovanja le enega predstavnika ustanovitelja, ki so ga poslali v obravnavo na sejo blejskega občinskega sveta sredi prejšnjega meseca. »S tem so onemogočili imenovanje potrebnega števila predstavnikov v svet javnega zavoda in s tem oblikovanje novega sveta, kar je po mojem mnenju povzročilo nepopravljivo škodo za Turizem Bled,« je prepričan Ambrožič.