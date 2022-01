Tonin v bojnem letalu F16 iz letalske baze v Avianu na Poček

Pozornost javnosti je vzbudil novembrski let ministra za obrambo Mateja Tonina v ameriškem bojnem letalu F16 iz letalske baze v italijanskem Avianu na Poček. Spletni portali poročajo, da je pilotiral poveljnik ameriške letalske baze v Avianu, general Jason Bailey. V delu opozicije so do Tonina in njegove odločitve za omenjeni let kritični.