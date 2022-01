Znanost se ne sme (preveč) poenotiti

Pohvalno je, da se je znanost, globalno gledano, na točki hitrega razvoja cepiv znotraj covidne pandemije poenotila, da je stopila skupaj. To uspešno znanstveno zgodbo žal šibi vzporedno znanstveno ravnanje, ki nakazuje obrise znanstvenega dogmatizma. Vsaka znanost (vštevši stroko) se utemeljuje v lastnem protislovju, skozi razprostiranje prostora med znanim in neznanim. Temeljno stanje, v katerem se porodi sleherna znanost, je v izhodišču vedno neznano, kot nujen predprostor za kasnejše ustoličenje znanega, čemur spet sledi stopanje na naslednjo stopnico neznanega. Znanost mora dopuščati dvom in delovati odprto, ko se giblje na polju neznanega, in obratno, odločno mora zagovarjati znanstveno resnico znotraj polja znanega, a hkrati spet dopuščati dovolj znanstvene odprtosti za stopanje na naslednjo stopnjo neznanega. Modrost znanosti – da se izogne lastni dogmatičnosti – je v tem, da uspeva razločevati, kdaj se giblje po znanem in kdaj po neznanem terenu.

Modrost znanosti je v primeru spopadanja s covidno krizo pri nas pogosto padla na izpitu, če o tem posredno sodimo na podlagi medijskega komuniciranja predstavnikov strok, ki se z epidemijo najbolj neposredno ukvarjajo. Ni problem, da je besednjak teh strokovnih govorcev pogosto prežet z izrazi domnevanja (mislim, zdi se mi, smiselno bi bilo, pričakovati gre, težko je reči, čas bo pokazal) ali da se tu in tam sklicujejo na kristalno kroglo, ki bi utegnila poznati vse odgovore. S tem priznavajo gibanje znanosti po polju neznanega, zato je odsotnost jasnih in enopomenskih odgovorov sprejemljiva. Njihov dogmatizem se kaže v dvotirnem sporočanju, ko ob svoji strokovni ponižnosti izpovedujejo še nekakšno vzporedno absolutno vednost. Odkrito priznavajo, da ne vedo veliko ali da ne vedo dovolj o posamezni fazi oziroma vidiku virusa, a v isti sapi ne dopuščajo manevrskega prostora za strokovno pluralizacijo alternativnih strokovnih pogledov. Če bi povzeli in ubesedili vso dvotirnost njihovih protislovnih izjav med dveletnim trajanjem epidemije (glede virusa kot takega, PCR-testiranja, hitrega testiranja, mask, cepljenja, PCT-pogojev, vrst cepiv, odmerkov cepljenja, trajanja zaščite cepljenja, stranskih učinkov cepljenja, vrst imunosti, novih sevov in še česa), bi bile te izjave bolj na ravni vedeževalskega napovedovanja.

A pri tem bolj skrbi dejstvo, da ta dvotirna, nasprotujoča si sporočilnost naših arbitrov stroke ni slovenski unikum, temveč ima mednarodni domet. Poročanje v slovenskem primeru gre razumeti zgolj kot preslikavo mednarodne znanstveno-strokovne zmedenosti (ali načrtne preračunljivosti, težko je soditi) na nacionalno raven. Informacijska vloga naših predstavnikov stroke namreč ni tolmačenje (morebitnih) lastnih strokovnih pogledov, temveč izvajanje kurirske vloge prenašalca informacij in njihovega strokovnega tolmačenja pri preslikavi z mednarodne na nacionalno raven. Covidna kriza je strokovno obravnavana globalno in tako se zdi orkestrirana navzdol. Zato bega dejstvo, gledano globalno, da obstaja nabor strokovnih pogledov na faze in vidike covidne pandemije, sploh se strokovni spopadi odvijajo na polju vloge cepiv in (ne)smiselnosti masovnega globalnega cepljenja. Vseeno pa v osrednjih medijih regionalnega ali nacionalnega dometa praviloma prevladuje enovita znanstvena resnica o videnju covidne pandemije (ki se znotraj posameznih držav lahko kvečjemu razlikuje v manjših obstranskih odtenkih).

Predstavniki najbolj poklicanih znanosti in strok, ki se v osrednjih regionalnih in nacionalnih medijih pojavljajo, so praviloma privrženci (razen zelo izjemoma) te uradno prevladujoče znanstvene resnice. Preseneča, da na medijskem meniju ni stalnih strokovnih razprav med znanstveno pozicijo in opozicijo (če uporabimo politični žargon). Torej, med tisto elitno strukturo strokovnjakov, ki so v objemu uradne znanstvene resnice, in vsemi preostalimi strokovnjaki z drugačnimi strokovnimi izhodišči ter stališči. Slednji svojo strokovno resnico oznanjajo na spletnih družbenih omrežjih in se jim pogosto prilepi etiketa Facebook doktorjev, kvazistrokovnjakov ali celo teoretikov zarot, njihovi znanstveni dvomi pogosto obveljajo za herezijo.

Družbena omrežja resda proizvedejo marsikaj, a vseeno gre razlikovati med dvomom mnogih o obstoju samega virusa in znanstvenimi prispevki strokovnjakov, ki so še pred covidno krizo uživali velik ugled znanstvene skupnosti. Argument, da bi bolj frontalna strokovna razprava v medijski sferi pri ljudeh sprožila še večjo zmedo glede tega, kateremu strokovnjaku zaupati, v odnosu do ljudi zveni podcenjujoče in jih zreducira na raven pridnih ovčic, ki naj samo nekritično sledijo uradni znanstveni resnici, četudi v njej opažajo vse več zdravorazumskega protislovja.

Če se znanost preveč na silo poenoti in odrine del drugače misleče znanosti, dobimo monopol nad znanstveno resnico in zametke dogmatičnega ravnanja. Znanost se v takem primeru nevarno približa religijskim doktrinam, v katere je treba verovati in zaupanje v njih ni potrebno. Znanstvenemu dogmatizmu daje dodaten veter v jadra še politična oblast, ko se v pasivni drži skriva za stroko in tehta javno razpoloženje ter v luči prihajajočih volitev preračunljivo dozira ukrepe.