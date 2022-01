2022: Optimistični pregled politične dinamike sveta

Od volitev se bo vrtelo v glavi. Letošnje leto bo zares zabavno. Vsi strahovi in upanja modernega sveta so se stisnili v ta začetek tretjega desetletja drugega tisočletja. Iluzije so se razkadile že v prejšnjem letu. S stanjem v mehanizmih urejanja sveta, od lokalnih vlad do velikih mednarodnih organizacij, je malokdo še zadovoljen. Povsod sestavljajo nove strategije, spreminjajo operativne načrte in rišejo nove zemljevide vpliva. Na vseh kontinentih bodo letos volitve. Ne običajne volitve, ki zgolj malo premešajo karte, ampak volitve, ki prinašajo nove politične generacije ali vsaj zavržejo stare modele razumevanja sveta. Letos se bosta svetovna in lokalna politika zastavili za vsaj naslednje desetletje. Da bi bilo leto vsaj malo dramatično, bodo odločali starodavni mehanizmi.