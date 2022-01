Narava človeških genov: Čas negotovosti s političnim potencialom za katastrofo

Aheogenetika, ena najmlajših interdisciplinarnih ved v sodobni znanosti, z raziskavami starodavne DNK ugotavlja, da so nalezljive bolezni tako kot druge naravne nesreče in negotove razmere stalnica človeške zgodovine. Ugotovitve po posameznih obdobjih kažejo, da je vsaka katastrofa, najsi je bil njen vzrok v naravnih procesih ali človekovih ravnanjih, s sunki v genski strukturi hkrati vplivala na kulturo, vedenjske vzorce in preživetje ljudi.