Boris Dežulović: Od »American Beauty« do »Croatian Duty«

Pred natančno sto leti, januarja 1922, se je na sodišču v San Franciscu začelo sojenje Roscoeju Conklingu Arbucklu, obtoženemu, da je na zabavi v Hotelu St. Francis posilil in ubil petindvajsetletno Virginio Rappe. Danes ti dve imeni ne pomenita veliko, a takrat je bil to velikanski škandal: Virginia je bila mlada igralka in zvezda v vzponu, Roscoe – zaradi svoje korpulentnosti imenovan tudi Fatty Arbuckle, »Debeli« Arbuckle – pa superstar nemega filma in najbolje plačan igralec zgodnjega Hollywooda, biološki oče burleske in mentor samega Charlieja Chaplina, človek, ki je odkril Busterja Keatona in Boba Hopa.