Danes ob 10. uri se je na Okrožnem sodišču v Krškem začela obravnava s predlogom za imenovanje poslovodstva Gen-I, a do dogovora ni prišlo. »Ni epiloga, obravnavo smo preložili na 26. januar. Stranke morajo odgovoriti na vloge, bile so obsežne vloge in kaj več ne morem komentirati,« je po končani obravnavi za portal eposavje povedal pooblaščenec Gen energije. »Razprava je potekala o sodnem imenovanju. Dobili smo veliko vlog, ena in druga stran je imela vloge, tudi tretja. O teh se moramo izjasniti, sodišče je dodelilo rok in prestavilo narok. Nadaljujemo 26. januarja,« je še dodal. Generalni direktor Gen energije Martin Novšak, po predlogu nadzornega sveta Gen energije eden od kandidatov za predsednika uprave Gen-I, izjav za omenjeni portal po končani obravnavi ni dajal.

