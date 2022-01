Priseljenci v razredih: Slovenščina ni problem, če se počutijo sprejete

V Slovenijo prihaja vse več priseljenskih družin z otroki, ki se vključujejo v slovenski šolski sistem. Njihova ozadja so različna – nekateri starši so visoko izobraženi in prihajajo na ustrezno plačana delovna mesta. V domačem okolju ali okolju, kjer so živeli prej, so imeli visok socialno-ekonomski status in njihovi otroci so dobro »opremljeni« za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji. Spet druge družine imajo za seboj težje zgodbe.