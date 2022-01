Ženske s srednje- in višješolsko izobrazbo so našle zaposlitev pri nevladnih organizacijah, v storitvenem sektorju in tudi šolstvu. Na večjo težavo pri iskanju so naletele tiste ženske, ki se niso uspele izšolati. A dvajset žensk v majhni vasici severno od mesta Idlib je našlo rešitev: najeto hišo so spremenile v majhno obrtniško delavnico, v kateri so začele izdelovati milo. Pot med poslovne ženske ni bila preveč težka. Izdelovanja mila iz olivnega olja, ki velja za eno izmed tamkajšnjih kulturnih dediščin, so se lahko hitro priučile, poleg tega za zagon obrata niso potrebovale veliko opreme. V triurnih izmenah ženske zdaj že slabo leto izdelujejo lovorovo milo in z njim oskrbujejo tržišče v Idlibu. Hoda Raja, ena izmed žensk, ki delajo v ženski kooperativi Olfar, se je izdelovanja mila – tako kot druge zaposlene – učila dvajset dni, zdaj pa je tega posla že tako vešča, da lahko svoje veščine predaja drugim ženskam. Za zdaj ženske uspejo zaslužiti ravno dovolj za pokritje življenjskih stroškov. Z razširitvijo dejavnosti upajo, da bo v njihovem žepu pristala kakšna sirska lira več. Svoje izdelke, ki jih prodajajo osebno in na spletu, bi želele v prihodnje namreč tudi izvažati.