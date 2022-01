Že vse od otroških let je namreč zapisana plesu in je vztrajno ustvarjala kariero balerine. Toda po vrnitvi v Egipt je svoje talente preusmerila v tradicionalni egipčanski ples, nad katerim se je navdušila ob obisku plesnih predstav, na zahodu ga poznamo pod imenom trebušni ples. Poučevale so jo najbolj znane egipčanske plesalke. Tudi z njihovo pomočjo je Sultanova ugotovila, da je trebušni ples v Egiptu prišel na slab glas. Pogosto se namreč plesalke povezuje s prostitucijo, ples pa je možno občudovati zgolj še v nočnih klubih, in ne več na klasičnih plesnih odrih. Stigmatizacija trebušnih plesalk je ponekod celo tako močna, da se dekletom, ki se odločijo za ta poklic, odpovedujejo tudi njihove družine. A korenine plesa so povsem drugačne. Skupine žensk so ga namreč plesale druge drugim, da so tako proslavile življenjske mejnike. »Egipčani so se obrnili proti svojemu izročilu,« pravi Sultanova, ki želi ta odnos sodržavljanov spremeniti. Začela je pripravljati zgodovinski dosje o trebušnem plesu, da bi pri Unescu vložila prošnjo za uvrstitev tega plesa na seznam svetovne kulturne dediščine. S tem želi ples ponovno uvrstiti na odre plesnih gledališč. Ministrstvo za kulturo se je s pripravo lastne dokumentacije že pridružilo njeni zamisli.