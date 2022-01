Ker boleha za amiotrofično lateralno sklerozo, ki mu dolgoročno povzroča razgradnjo mišičnega tkiva, s tem pa tudi nezmožnost gibanja, je želel preizkusiti računalniški vmesnik, ki bi mu olajšal življenje. Za namestitev štiri centimetre dolge mreže elektrod in senzorjev v njegove možgane niso potrebovali odprte možganske operacije, temveč so mu vmesnik vstavili z operacijo preko vratne vene. Nameščena mreža elektrod zdaj srka njegove miselne tokove, ki so potem preko neke vrste možganske bluetooth povezave posredovani v računalnik in prevedeni v računalniške operacije. Po operaciji se je za O’Keefa začelo učenje, kako s svojimi miselnimi tokovi upravljati računalniški vmesnik, ki namesto udarcev po tipkovnici ali premikanja miške zanj izvaja vse operacije na računalniku, za katere bi moral O’Keefe premikati roke. Učenje upravljanja z vmesnikom je bilo podobno učenju vožnje s kolesom, zdaj pripoveduje zadovoljni 62-letnik, ki si je z uporabo vmesnika povrnil delček samostojnosti in neodvisnosti od drugih. Z miselnimi tokovi namreč lahko računalniku ukaže zagon brskalnika, pisanje elektronske pošte ali tudi tvitanje, v čemer se je prav tako že preizkusil. Tako mu zdaj brez tuje pomoči uspeva ohranjati komunikacijo s svojimi bližnjimi in poslovnimi partnerji. Doslej je kalifornijsko podjetje Synchron nov tehnološki izum preizkusilo na dveh prostovoljcih.