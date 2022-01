V finalu se bosta Slovenka in Hrvatica pomerili z domačo navezo Ashleigh Barty in Storm Sanders. Avstralki sta se v finale prebili z zmago v treh nizih proti Nadiji Kičenok iz Ukrajine in Sanii Mirza iz Indije s 6:1, 2:6 in 10:8.

Finale je na sporedu v nedeljo ob 10. uri po slovenskem času.