Drama med pluženjem Da se nam vsem iz takega ali drugačnega razloga že »frclja«, kaže zgodba s Hočkega Pohorja. V sredo zvečer je domačin tam nič hudega sluteč plužil dovozne poti. Prav možno, da si je zraven požvižgaval Kekčevo pesem ali kako drugo radostno, ko je njegovo veselje prekinil 46-letnik. Po njegovem je sneg plužil preveč agresivno, pri čemer bi skoraj nastradala njegova vrtna ograja. Voznika je hotel na to opozoriti in stopil proti delovnemu stroju, ki pa ga šofer ni ustavil, zato se je v sili prijel za plug, ta pa ga je potiskal kakih 20 metrov proti lokalni cesti, kjer se je zvrnil v sneg in tam lažje poškodovan obležal. Kaj za vraga se je podilo pa glavi vozniku pluga, ni jasno, ker je pobegnil s kraja nezgode, policija pa ga še išče.

Voznik v svetilko, ta na peško Tudi v novem letu ne gre brez poročil o opitih voznikih. Primer s Ptuja je posebno zanimiv, spominja pa na kakšen prizor iz risanke. Oseminštiridesetletni moški je vozil po lokalni cesti, potem pa med vožnjo po klancu navzgor (!) trčil v ulično svetilko. A to še ni vse! Drog se je nagnil in žensko, ki je v tistem trenutku prišla mimo, položil na trdna tla. K sreči je bila le lažje poškodovana. Moški je vozil opit, policisti so mu vzeli dovoljenje, zagovarjati se bo moral zaradi nevarne vožnje.

Za volanom pijan 14-letnik Hudo prometno nesrečo je v Krapini povsem pijan (1,29 promila!) povzročil 14-letni Hrvat, ki bi prej kot za volanom pravega avta moral sedeti na domačem kavču in avto šofirati le v videoigri. Zaradi prevelike hitrosti se je zaletel v zid, gasilci in reševalci pa so morali njegovega hudo poškodovanega očeta rezati iz zverižene pločevine. Mimogrede – tudi on je bil izredno pijan, a očitno manj kot najstnik, ki mu je zaupal avtomobil. Primer si bosta pobliže ogledala sodišče in center za socialno delo. »Suhega« januarja, torej brez alkohola, pri južnih sosedih očitno ne poznajo. Le nekaj dni zatem so namreč policisti sredi dneva ustavili 50-letnika, ki je avto vozil s 3,39 promila alkohola v krvi. Kar je smrtni odmerek. Odpeljali so ga na streznitev, mu vzeli vozniški izpit in naložili 2700 evrov kazni. Maček je moral biti zanj pošteno hudičev.

Kuža rešil življenje prijatelju Brez živali v naši rubriki pač ne gre. Te dni se je po svetu razširila čudovita zgodba o 20-letnem planincu in njegovem aljaškem malamutu Northu, ki mu je rešil življenje. Moški je zdrsnil na najvišjem vrhu Velebita, omahnil je 150 metrov v globino in se pri tem hudo poškodoval. K sreči je bil ob njem najboljši prijatelj na štirih tačkah, ki ga je dolge ure s svojim telesom grel in ga tako ohranil pri življenju do prihoda reševalcev, 27 jih je akcijo uspešno opravilo v 13 urah. »Svojega človeka ni želel zapustiti. Prijateljstvo in ljubezen med človekom in psom je brezmejna,« so zapisali hrvaški reševalci. Skupaj v dobrem in slabem, kar živali včasih bolje razumejo kot ljudje. Kuža jo je odnesel brez poškodb. Prepričani pa smo, da je bila njegova zvestoba nagrajena s sočno kostjo.