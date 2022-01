Kot je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, se je novembra na mesečni ravni v območju z evrom prodaja neživilskih izdelkov povečala za 1,6 odstotka ter prodaja hrane, pijače in tobaka za 0,6 odstotka. Medtem se je prodaja pogonskih goriv zmanjšala za 1,5 odstotka.

V EU je novembra prodaja pogonskih goriv upadla za 1,1 odstotka. Prodaja neživilskih izdelkov se je po drugi strani povečala za 1,4 odstotka ter prodaja hrane, pijače in tobaka za 0,5 odstotka.

Med državami članicami, za katere so bili na voljo podatki, so imele največjo rast na mesečni ravni Španija (+4,9 odstotka), Luksemburg (+ štiri odstotke) in Poljska (+2,8 odstotka). Največji padec so beležile Avstrija (-4,1 odstotka), Latvija (-2,8 odstotka) in Hrvaška (-3,1 odstotka).