Eurostat pričakuje, da se je decembra glede na december predlani energija podražila za 26 odstotkov, potem ko je bila novembra letna stopnja rasti cen energije 27,5 odstotka. Hrana, alkohol in tobak so se decembra na letni ravni podražili za 3,2 odstotka (novembra za 2,2 odstotka), neenergetske industrijske dobrine za 2,9 odstotka (novembra za 2,4 odstotka) in storitve za 2,4 odstotka (novembra 2,7 odstotka).

Evropska centralna banka (ECB) se zaenkrat še ni odločila za zvišanje obrestnih mer, da bi znižala rast cen, kot je to storila britanska centralna banka in napovedala ameriška centralna banka. Po zasedanju Sveta ECB sredi decembra je predsednica ECB Christine Lagarde dejala, da je zelo malo verjetno, da bo ECB v letu 2021 zvišala obrestne mere. ECB se je odločila, da bo najprej postopoma ukinila svoje spodbujevalne programe odkupa obveznic in se šele nato lotila obrestnih mer.