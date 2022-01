»Albanija je najboljša lokacija, ki ponuja možnost hitrega premikanja in usposabljanja na Balkanu v tesnem sodelovanju z drugimi zavezniškimi in partnerskimi silami,« je dejal poveljnik SOCEUR, generalmajor David H. Tabor. Dodal je, da Albanija ostaja pomembna zaveznica v Natu in cenjena varnostna partnerica, tako regionalno kot globalno.

V SOCEUR so v sporočilu za javnost še zapisali, da bo imel poveljniški štab v Albaniji pomembno vlogo pri izkazovanju zavezanosti ZDA njenim zaveznikom in partnerjem na Balkanu ob polni podpori albanske vlade. Gre tudi poklon profesionalizmu albanske vojske. Dodali so, da s stalnim usposabljanjem in tesnim sodelovanjem ameriške specialne operativne sile zagotavljajo pomembno povezavo med zavezniki in partnerji v regiji ter s tem krepijo regionalno stabilnost.