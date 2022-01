»Sinoči, okoli 21.30 ure smo bili obveščeni o poskusu uboja v Preboldu, kjer je 45-letni moški zabodel 44-letnega moškega in ga hudo poškodoval. V nočnih urah smo v Preboldu, v sodelovanju s pripadniki Specialne enote policije, osumljenemu in še trem osebam odvzeli prostost in jih pridržali,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Ob pol treh zjutraj pa je v Celju moški z nožem zabodel 45-letno žensko in jo hudo poškodoval. Po dejanju je s kraja pobegnil. »Dejanja je osumljen 37-letni moški, doma z območja Laškega, ki ga še iščemo,« je prav tako sporočoila Trbulinova. Več podatkov o obeh primerih bo danes ob enih popoldne podal Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.