Sindikat policistov Slovenije (SPS) je oktobra lani v državni zbor vložil pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, »ki se nanaša na uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim«.

Predsednik sindikata Kristjan Mlekuš je na današnji tiskovni konferenci pojasnil, da bi s tem končali stanje, ki smo mu priča danes, ko so zaposleni izpostavljeni samovolji nadrejenih. »Sodna praksa je pokazala, da sedanja ureditev ne zagotavlja zaposlenim ustreznega sodnega varstva, zato se delodajalci, še zlasti v gospodarstvu, takšne oblike pritiska pogosto poslužujejo, ko želijo koga utišati. Menimo, da mora imeti delavec kot šibkejša stranka možnost, da se brani, še zlasti pred neutemeljenimi očitki,« dejal Mlekuš.

Takrat je omenil primer policista motorista, ki se je fotografiral s protestniki, in zaposlene, ki so dobili opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja zaradi komentiranja na družbenih omrežjih. Najbolj očiten primer pa je bil po njegovih takratnih navedbah izrek opozoril pred odpovedjo trem ljubljanskim policistom zaradi ukrepanja zoper rumene jopiče na protestu 25. junija.

Mlekuš danes sicer ni želel govoriti o konkretnih primerih, zaradi katerih so se odločili za vložitev predloga. Ob vložitvi pobude za zbiranje podpisov državljanov v podporo predlogu v začetku oktobra lani pa je dejal, da se v zadnjem letu v policiji dogajajo očitne zlorabe instituta opozorila pred odpovedjo zaposlitve za discipliniranje zaposlenih.

V prehodnih odločbah predlagajo tudi, da z uveljavitvijo spremembe zakona preneha veljavnost vsem do sedaj izrečenim opozorilom pred odpovedjo. Mlekuš je poudaril je, da je sprememba vezana tako na javni kot zasebni sektor, in dodal, da je zakon napisan v dobro vseh zaposlenih.

Po predlogu SPS, ki so ga podprli tudi drugi sindikati, bi lahko delodajalec delavcu izdal pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen krivdni razlog ali razlog nesposobnosti. Delavec pa bi imel pravico do sodnega varstva zoper takšno opozorilo. Delodajalec bi namreč lahko začel postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi šele po pravnomočni sodni odločbi, s katero bi sodišče ugotovilo utemeljenost takšnega opozorila.

Opozorila pred odpovedjo tudi za utišanje delavskih predstavnikov

Pri zbiranju podpisov je sindikatu policistov pomagal Inštitut 8. marec, ki je izvajal tudi monitoring glede omejevanja oddaj podpisa. Njihova predstavnica Mojca Lukan je povedala, da sedanja ureditev od delodajalcev v opozorilih pred odpovedjo ne zahteva nobene obrazložitve.

Zdajšnja ureditev pa po njenih besedah omogoča tudi, da se z opozorilom pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi utišajo kritični glasovi. Pri tem je navedla primer delavke iz javne uprave, ki je delovala na področju okolja in dobila opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, ker je bila kritična. Prav tako je po njenih besedah znan primer delavke v Lidlu, ki je ustanovila sindikat in začela opozarjati na nepravilnosti, zaradi česar je dobila opomin in bila na koncu tudi odpuščena.

Predlog novele je podprla tudi Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Kot so zapisali, ugotavljajo, da veljavna ureditev v praksi delodajalcem omogoča izrekanje opozoril, ki niso podvržena nobeni samostojni presoji. »Pogosto pa opažamo izdajanje opozoril tudi v povsem očitno neutemeljenih primerih, ki so namenjeni izključno poskusom discipliniranja zaposlenih, neredko tudi delavskih predstavnikov,« so zapisali.

Za vložitev predloga novele v DZ in začetek zakonodajnega postopka je bilo treba zbrati 5000 podpisov, 60-dnevni rok pa je začel teči 13. oktobra. V treh tednih , do 5. novembra so zbrali 7323 podpisov.