»Sile pregona trdo delajo. Ustavni red je v glavnem obnovljen v vseh regijah,« je sporočil Tokajev. Dodal je, da se bodo varnostne operacije nadaljevale »do popolnega uničenja skrajnežev«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kazahstansko notranje ministrstvo je medtem po poročanju državne televizije Kabar 24, ki se sklicuje na vire na ministrstvu in ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, navedlo, da je bilo med nemiri ubitih 26 protestnikov, več kot 3000 ljudi so aretirali. Oblasti so jih označile za »oborožene zločince«, in dodale, da je bilo še 18 ljudi poškodovanih.

Kazahstansko notranje ministrstvo je po poročanju britanskega BBC tudi sporočilo, da je zaradi nasilja v državi umrlo 18 pripadnikov varnostnih sil, 748 jih je bilo poškodovanih.

Kazahstan, ki je dolgo veljal za eno najstabilnejših nekdanjih srednjeazijskih sovjetskih republik, se je zaradi večdnevnih protestov znašel v največji krizi v zadnjih desetletjih. Povod za proteste, ki so izbruhnili konec minulega tedna, je bilo občutno povišanje cen goriva v z nafto in plinom bogati državi z več kot 18 milijoni prebivalcev. Protesti so se nato deloma sprevrgli v nasilne, protivladne proteste s smrtnimi žrtvami in poškodovanimi.