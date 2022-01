Filip Forsberg, Matt Duchene in Matt Luff so v prvih 23 minutah gostom priigrali visoko prednost s 3:0, oba prva zadetka sta bila dosežena z igralcem več. Dustin Brown v 30. in Martin Firk v 51. minuti sta gostitelje vrnila v igro, toda v 59. minuti jim je vse upe po ugodnem razpletu pokopal Jakov Trenin, ki je zadel ob igralcu manj na ledu.

Igra z igralcem manj na ledu je bila tudi odločilna pri porazu, saj je moštvo iz Los Angelesa pri igri 5-na-5 bila boljša, kar je izpostavil trener Todd McLelan. »Ne dosežemo dovolj zadetkov, da bi si lahko privoščili dve kazni takoj na začetku in nato se borili za preobrat, vsaj ne proti nocojšnjim nasprotnikom,« je ocenil.

Druga ekipa lige Florida Panthers je tokrat po kazenskih strelih s 5:6 izgubila v gosteh pri Dallas Stars. Manj kot pol minute pred koncem rednega dela je Florida izsilila podaljšek prek Jonathana Huberdeauja, ki je prispeval gol in podajo ter je s 44 točkami na četrtem mestu strelcev. Je pa isti igralec nato zgrešil kazenski strel, medtem ko sta bila pri izvajanju teh uspešna oba Dallasova igralca - Joe Pavelski in Jason Robertson.

Na zahodu vodi Vegas

Četrta ekipa lige, ki prav tako prihaja iz vzhodne konference, New York Rangers, je tokrat doživela visok poraz v gosteh pri Vegas Golden Knights. Ti so namreč slavili s 5:1 in so prvi na zahodu.

Boston Bruins so doma izgubili proti Minnesota Wild z 2:3, Buffalo Sabres pa z enakim izidom proti San Jose Sharks. New Jersey Devils so ugnali Columbus Blue Jackets s 3:1, Philadelphia Flyers pa so klonili pred Pittsburgh Penguins z 2:6.

Colorado Avalanche je kar s 7:1 odpravil Winnipeg Jets, pri čemer je Nathan MacKinnon prispeval gol in štiri podaje, Gabriel Landeskog pa tri gole in podajo. Svoje sta dodala tudi najboljša strelca Colorada Nazem Kadri (gol) in Mikko Rantanen (gol in dve podaji), ki sta v ligi med strelci na petem oziroma devetem mestu z 42 in 36 točkami.

Arizona Coyotes, najslabši v ligi, pa so premagali Chicago Blackhawks s 6:4, junak tekme je bil Johan Larsson s tremi goli za domačo ekipo.