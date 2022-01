Vodstvo RTVS ne bo podaljšalo pogodb zunanjim soustvarjalcem oddaje Studio City, hkrati so televizijskim novinarjem močno omejili dostop do službenih izvodov Dnevnika, Dela in Večera. Po besedah Jadranke Rebernik zaradi »neuspešnih pogajanj« z vodstvi časopisnih hiš. (Foto: Luka Cjuha)