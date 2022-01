Možnost predčasnega pogojnega izpusta zloglasnega Josefa Fritzla, ki je imel v kleti domače hiše neverjetnih 24 let zaklenjeno hčer, jo imel za spolno sužnjo in ji zaplodil sedem otrok, je razbesnela Avstrijce. 86-letnik je bil leta 2009 res obsojen na dosmrtni zapor, a bi lahko leta 2024 zaprosil za izpust. Po petnajstih letih odslužene kazni bi lahko prvič zaprosil za predčasni izpust, a bi ga morali prej iz posebnega zapora za duševno bolne premestiti v običajen zapor.

Postopek njegove premestitve je jeseni že sprožilo okrožno sodišče v Kremsu, a se je na odločitev pritožilo državno tožilstvo, višje sodišče na Dunaju pa je odredilo pripravo izvedenskega mnenja, ki naj bi bilo končano konec januarja. Strokovnjak za nevrologijo in psihiatrijo bo ugotavljal, v kakšnem stanju je Fritzl, ki je zadnjih enajst let preživel bolj ali manj sam v celici, saj je med drugimi zaporniki izjemno nepriljubljen. Na osnovi tega bo sodišče odločalo, ali pošastni Avstrijec še vedno predstavlja nevarnost družbi in ali se ga sme prestaviti med običajno populacijo zapornikov. Da bi teste uspešno prestal, je po pisanju lokalnih medijev skoraj nemogoče, kakor tudi, da bi kateri koli sodnik potrdil predčasni izpust. Možnost v teoriji vendarle obstaja. Če bi ga takrat izpustili, bi bil zaprt devet let manj kot njegova hči.

Trije otroci živeli na svobodi

Konec aprila 2008 se je za Elisabeth Fritzl končala četrt stoletja dolga nočna mora. Oče jo je namreč v zvočno izolirani kleti družinske hiše v Amstettnu imel zaprto vse od leta 1984. V tem času jo je posilil večtisočkrat, v podzemni ječi mu je rodila sedem otrok. Trije so živeli s Fritzlom in ženo, trije v ujetništvu. Eden je namreč le nekaj dni po rojstvu umrl. Pekel zanje se je končal zaradi bolezni najstnice Kerstin, ki jo je njen oče oziroma dedek odpeljal v bolnišnico, kjer so njena podhranjenost in gnili zobje zaskrbeli zdravnike. Mračna skrivnost povsem običajnega upokojenca je takrat prišla na dan in šokirala ne le sosede in znance družine, temveč ves svet. »Nihče mi ne bo verjel,« je bila prepričana Elisabeth, ki je bila po letih okrutnih zlorab bolj kot Fritzlovi hčeri podobna njegovi ženi, a se je opogumila in ob pogoju, da očeta ne vidi nikoli več, opisala vse, kar je z njo počel. V klet je vstopila kot 18-letnica, iz nje stara 42. Dnevne svetlobe ni uzrla 8516 dni.

»Nekaj sem moral ukreniti. Moral sem jo zadržati pred zunanjim svetom, četudi s silo. Nobenih pravil ni več spoštovala, vse noči je preživela v beznicah, kadila in popivala. Skušal sem jo rešiti te bede,« je v intervjuju z odvetnikom Fritzl skušal upravičiti in pojasniti svoja dejanja. Štiri leta je v mučilnici preživela sama, oče ji je nosil le hrano in jo posiljeval. Prvič je rodila leta 1988, potem še šestkrat. Sama. Brez medicinske oskrbe. Trije so živeli na svobodi z njim in ženo Rosemarie, ki ji je natvezil, da se je Elisabeth pridružila verskemu kultu, v katerem ne odobravajo otrok. Vse tri sta uradno posvojila. Po razkritju zločina so Elisabeth in otroci dobili novo identiteto, živijo na neznani lokaciji v Avstriji. Od časa v ujetništvu naj bi si že kar dobro opomogli, Elisabeth se je poročila s svojim telesnim stražarjem. tak