Kot je na novinarski konferenci po srečanju vlade s predstavniki gospodarstva na Brdu pri Kranju spomnil minister za zdravje Janez Poklukar, je kolegij epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predlagal, da se karantena na domu ob tveganem stiku skrajša z desetih na sedem dni.

A vlada tega ni zapisala v odlok, saj po Poklukarjevih besedah »to izhaja iz priporočil epidemiološke stroke, ki se začne izvajati po tem protokolu v ponedeljek«. Kot je še dodal, bodo predstavniki NIJZ strokovno podlago za to odločitev podali v petek na novinarski konferenci.

Po predlogu epidemiologov bi se sicer karantena zaključila brez PCR-testiranja. Kot je že v sredo pojasnil Poklukar, epidemiologi namreč ugotavljajo, da se okužbe v 94,6 odstotka primerih izkažejo znotraj sedmih dni, zato bi se karantena lahko zaključila brez dodatnega testa.

V karanteno po novem ne bo treba osebam, ki so bile cepljene s poživitvenim odmerkom cepiv proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna ter osebam, ki so prebolele covid-19 in to dokazujejo s pozitivnim PCR-testom, od katerega je minilo vsaj deset in največ 45 dni.

Izjemo od karantene pa izpolnjujejo tudi prebolevniki, kar dokazujejo s pozitivnim rezultatom PCR-testa, ki so bili hkrati dvakrat cepljeni s cepivom proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, kitajskim cepivom proizvajalcev Sinovac Biotech in Sinopharm, indijskim cepivom proizvajalca Bharat Biotech ali z ruskim cepivom Sputnik. Izjema velja tudi za prebolevnike, ki so bili enkrat cepljeni s cepivom Janssen proizvajalca Johnson & Johnson.

Odlok se bo začel uporabljati 10. januarja, so sporočili po seji vlade.