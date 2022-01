Slovenska politika se je do zdaj pozitivno opredelila do dolgoročne uporabe jedrske energije v Sloveniji, zato ni razloga, da ne bi bili optimisti, da bo ta smer ostala, ne glede na volilni izid. Sedanje razmere, pa to ni samo globalno segrevanje, ki je ključno za prihodnost, temveč tudi nenadzorovano divjanje cen električne energije na vseh trgih, so okoliščine, ki so Evropo prebudile iz sanj. V zavedanje prihaja tudi, da je treba biti neodvisen od takšnih in drugačnih geopolitičnih ciljev, da je treba imeti zanesljivo in ekonomsko dostopno preskrbo, ki zagotavlja razvoj tehnologij na evropskih tleh z visoko dodano vrednostjo. To je novo pozitivno in realno zavedanje ter zagotovilo, da se bo nadaljevalo po tej poti.

Novi evropski okvir oziroma taksonomija se eksplicitno dotika tudi podaljšanja obratovanja in podpira dolgoročno obratovanje, kar je za nas pozitiven znak. Skratka, gibati smo se začeli v okolju, ki je bolj pozitivno naravnano. Izpolnili smo vse ključne predpostavke. Elektrarno smo tehnološko nadgradili, varnostno posodobili, začeli smo periodični pregled, v polnem teku je pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, mnenja soglasodajalcev so pridobljena, v prvi četrtini leta se bo začela še mednarodna presoja. Smo na dobri poti, da postopek letos končamo. Podaljšanje obratovanja obstoječih objektov je najboljša naložba. Delo