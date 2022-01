Za občino rešitev spora, za Šiškarje gnil kompromis

V želji, da bi rešila več kot desetletje trajajoč sodni spor glede lastništva zelenic, cest, poti in parkirišč v Šišenski soseski 6, mestna občina Ljubljana z zemljiškoknjižnim lastnikom Bojanom Gjuro pripravlja predlog sodne poravnave. Če bi poravnavo podpisali, bi Gjura občini in etažnim lastnikom tamkajšnjih blokov brezplačno predal v last poti, ceste, parkirišča in skoraj vse zelenice v izmeri okoli 100.000 kvadratnih metrov. Da te površine tako in tako pripadajo njim in ne Gjuri oziroma njegovemu podjetju Video art, v sodnih postopkih že več let zatrjujejo tako občina kot etažni lastniki.