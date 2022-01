Svetovni pokal v ženskem alpskem smučanju se bo nadaljeval v Sloveniji. Vsi bi si želeli, da v Mariboru, a se bo Zlata lisica tretjič zapored selila v Kranjsko Goro. Mariborski organizatorji so letos izgubili boj z naravo že okrog božiča, saj je bilo vreme pretoplo za izdelavo snega. Slovenske alpske smučarke so v tej sezoni v slalomu in veleslalomu dosegle precej uvrstitev med najboljšo deseterico, toda na zmagovalni oder se z izjemo zmage Andreje Slokar v neolimpijskem paralelnem veleslalomu niso uvrstile.

Domačinka si želi pobrati Tekmi za Zlato lisico bosta pomenili vrhunec domače sezone. Glavni up slovenske reprezentance v boju za najvišje uvrstitve bo Meta Hrovat. Domačinka iz Podkorena bo tekmovala pred domačim pragom, kjer se je tako lani kot predlanskim povzpela na zmagovalni oder. Generalka Kranjskogorčanke na torkovem slalomu nad Zagrebom je bila slaba, saj je z več kot petimi sekundami zaostanka za najhitrejšo na prvi progi Petro Vlhovo zasedla 35. mesto. Meta Hrovat po nastopu ni skrivala razočaranja in ni iskala vzrokov za slab nastop, temveč je z dvignjeno glavo povedala, da je bila, kot se je izrazila, zelo, zelo, zelo slaba ter da se mora osredotočiti na naslednjo tekmo. Priznala je, da se mora predvsem psihološko spočiti, »saj vrhunskega rezultata ni mogoče doseči, če nimaš v glavi natančno določenih smernic in ciljev«. Triindvajsetletna Gorenjka je priznala, da se je po slabem nastopu vselej težko pobrati, a ji drugega ne preostane. »Res pa je tudi, da me slabši nastopi dodatno motivirajo – in tako bo tudi tokrat. Moja glavna usmeritev v naslednjih dneh bo, da me čaka najpomembnejši nastop na terenu, ki ga odlično poznam, žal pa v tej sezoni na njem še nisem trenirala,« odgovarja Meta Hrovat ter priznava, da obžaluje oba odstopa na veleslalomih v Courchevelu, kjer se je na smučeh počutila odlično. Slabše občutke je imela na zadnjem nastopu konec decembra v Lienzu, kjer je zasedla deseto mesto, kar je ob šestem v Söldnu njena druga najboljša uvrstitev sezone.

Ana Bucik smuča z jezo Najboljšo popotnico pred Zlato lisico si je z osmim mestom v Zagrebu priborila Ana Bucik. Primorka v zadnjem obdobju dosega spodbudne rezultate kljub večjim napakam. »V zadnjem času tekmujem z jezo. Želim si, da bi na tekmah smučala bolj konstantno kot na treningih, kjer sicer prav tako kažem dva različna obraza. Po drugi strani mi treningi dvigujejo motivacijo na tekmah, saj vem, da se lahko kosam z najboljšimi alpskimi smučarkami,« je po zagrebškem nastopu povedala Ana Bucik. Primorko veseli, da bo lahko na Zlati lisici tekmovala v Sloveniji, čeprav vsako leto ob selitvi v Kranjsko Goro poudari, da Zlata lisica sodi na Pohorje. »Veseli me, da bosta tekmi za Zlato lisico z novim snegom in nizkimi temperaturami znova zimski. Žalosti pa me, da ob progi znova ne bo navijačev, pred katerimi vselej rada tekmujem,« dodaja Novogoričanka. Tudi Neja Dvornik, ki je včeraj praznovala 21. rojstni dan, je v Zagrebu z 18. mestom dosegla enega svojih najboljših rezultatov v svetovnem pokalu. »Kapo dol organizatorjem, ki so v izjemno težkih razmerah izpeljali tekmo. Žal mi je, da Mariborčanom tega ni uspelo, saj bi na Zlati lisici precej raje tekmovala v Mariboru. Res pa je, da mi glede na moje smučanje konfiguracija terena v Kranjski Gori precej bolj ustreza,« pravi Neja Dvornik, ki je z rezultati v tej sezoni naredila največji napredek. Njen trener Denis Šteharnik pravi, da so rezultatska nihanja razumljiva, in pričakuje, da se bo Dvornikova v dveh letih ustalila ter dosegala konstantne rezultate med najboljšimi alpskimi smučarkami sveta.

Andreja Slokar spet hitra? S četrtim mestom na uvodnem slalomu v Leviju je najboljšo slalomsko uvrstitev sezone dosegla Andreja Slokar. Štiriindvajsetletna Ajdovka je bila hit začetka sezone, v drugem delu prvega dela sezone pa ne dosega uvrstitev pri vrhu. Njen trener Boštjan Božič verjame, da hitrosti na smučeh ni izgubila ter da je le vprašanje časa, kdaj jo bo spet našla tudi na tekmi. V torek je bila v Zagrebu na pravi poti, a je na drugi progi storila napako in odstopila. Ali bo po njej na Zlati lisici spet stara Andreja Slokar, bosta pokazali tekmi. V nasprotnem primeru čaka njeno ekipo težko delo, da se optimalno pripravi na olimpijski nastop, kjer njihovi cilji sežejo do kolajne. Slovenska ženska reprezentanca se bo pred Zlato lisico predstavila na današnji tiskovni konferenci. Da bi na Smučarski zvezi Slovenije slab mesec pred olimpijskimi igrami tekmovalke čim bolj zaščitili pred zunanjimi vplivi, so se odločili, da bodo izvedli videokonferenco.