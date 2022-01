Hrana je bolj kot potreba postala nekaj, kar nam lepša življenje, potrošna dobrina. Vse bliže smo reku, da »živimo zato, da jemo«, ne pa da »jemo zato, da živimo«. Človek bi pričakoval, da bo vsak, ki prideluje in predeluje hrano, to delal z veliko mero odgovornosti, nekako v krščanskem smislu – delaj drugim tako, kot bi si želel, da drugi delajo tebi. Se opravičujem, najbrž ni dobesedno tako, a pomen je isti. A očitno smo zelo daleč od tega. Gre le še za posel, za zaslužek. In očitno se pri tem odgovorni niti malo ne sprašujejo, kako bo ta hrana vplivala na ljudi. Nekako še razumem, da dodajajo razne kemične dodatke, ki okrepijo okus in ki podaljšajo rok trajanja hrani, kajti slepimo se, če mislimo, da bi imeli tako bogato ponudbo najrazličnejših izdelkov, pa bi bilo vse sveže in brez takih dodatkov.

Marsikatero živilo se hitro pokvari. Mi pa smo, na primer, slabe volje, če se nam odprto mleko že naslednji dan pokvari. Pa to je vendar »mleku zapisano v genih«, mleko je pač take vrste hrana, ki ne traja dolgo, ki se je bakterije hitro lotijo. Zato ne gre vsevprek obtoževati industrije, da nam prodaja mačka v žaklju ali vsaj hrano dvomljive vrednosti, manj kvalitetno. Ko pa gre za več kot očitne goljufije, se šala neha. Imeli smo že velike afere, od dodajanja glikola vinu do mešanja oljčnega olja s sumljivimi nadomestki, zaradi katerih so ljudje tudi umirali. Tu se zdi mešanje konjskega mesa med govedino še razmeroma nedolžno. A pri tem se vendarle sprašujem, kakšen mora biti človek, da to počne. Pa ne tisti delavci za tekočim trakom, ki morda niti ne vedo, kakšno meso pakirajo, ampak tisti, ki o tem odločajo, gre torej za odločitev pri zdravi pameti. Čeprav to zame res ni več zdrava pamet. Ali pa meso bolnih živali…

Morda boste rekli, da je težava predvsem pri živilih živalskega izvora. Pomislite na pesticide in herbicide, ki se nabirajo v rastlinah, pa smo spet tam! Očitno ljudje ne poznamo meja, kadar je vprašanje dobiček, tudi hrana ni nobena izjema. Najhuje pa je, da lahko bolj malo naredimo v tej smeri. In spet so tu na najslabšem revnejši.