ESČP naj bi po njunem namreč ugotovilo, da se program in aktivnosti romunske komunistične stranke »ne distancirata dovolj od komunizma«, s tem pa naj bi v pravni praksi EU tudi glede Slovenije nastale »nove okoliščine in razmere«.

No, pustimo ob strani, da vlagatelja nista razumela odločitve ESČP, ki je vsebinsko povsem drugačna od njune intence. Zadeva je namreč še hujša, ker sta pozabila tudi na zelo preprosto dejstvo, da recimo v stranki Levica ni nobenega bivšega komunista in da so vsi nekdaj trdni člani komunistične partije in njenih udov (recimo policije) danes nastanjeni v – »njuni« vladajoči stranki SDS. Vključno z njenim predsednikom, ki stranki po stari komunistični navadi vlada že dobra tri desetletja.