Spencer Elden je bil pred resničnostnimi šovi, različnimi tiktoki in instagrami slavnih staršev nedvomno najbolj znan dojenček na svetu. Njegova podoba namreč krasi naslovnico enega kultnih albumov – Nevermind skupine Nirvana iz leta 1991, na katerem so izdali veliki uspešnici Smells Like Teen Spirit in pa Come As You Are. Spencer je na njej gol pod vodo v bazenu, star je nekaj mesecev, z levo roko pa sega po dolarskem bankovcu, ki na trnku binglja pred njim. Danes odrasel, 30 let star moški se je lani odločil za tožbo proti skupini zaradi spolnega izkoriščanja, umetniško delo po njegovem predstavlja spolno zlorabo otrok. Trdi, da sam ni mogel dati soglasja za uporabo fotografije, obenem pa soglasja niso podali niti njegovi starši. »Fotografija razkriva Spencerjev intimni del telesa in prikazuje njegove genitalije,« piše v tožbi. Po navedbah njegovih odvetnikov je dojenček zaradi bankovca za en dolar, ki so ga na fotografijo dodali kasneje, videti kot nekakšen »spolni delavec«. Dodajajo, da naj bi po dogovoru dojenčkov penis prekrili z nalepko, a se tega skupina ni držala. Razvpita podoba mu je povzročila ekstremno in trajno čustveno stisko, kakor tudi izgubo dohodka in izgubo uživanja v življenju, navajajo v tožbi. Kar je vsaj malce nenavadno, saj se je Spencer vse dotlej ponašal s svojim dosežkom iz otroštva ter fotografijo ob različnih obletnicah kar trikrat celo poustvaril (ob vseh priložnostih je nosil kopalke). Sodnik je tožbo za zdaj zavrnil.

Od kopice toženih zahteva po 150.000 dolarjev »Trditev, da gre za otroško pornografijo, je povsem neresna, neutemeljena in brez kakršne koli podlage,« so se na tožbo odzvali odvetniki nekdanjih članov Nirvane in zahtevali njeno zavrnitev. Poudarili so, da prav tako nihče, ki ima doma ta album, ni kriv posedovanja otroške pornografije, kar bi po tožnikovi teoriji moralo veljati. »Donedavna je bilo videti, da Spencer izredno uživa v zloglasnosti dejstva, da je Nirvanin dojenček,« so izpostavili v odzivu. Pred nekaj leti je kot odrasel poustvaril podobo, za kar je dobil plačano, na prsih ima tetovažo naslova albuma, po spletu prodaja podpisane izvode albuma, poleg tega je zgodbo večkrat uporabil za osvajanje deklet, kot primere njegovega zadovoljstva navajajo odvetniki. Ker je bil torej v preteklosti ponosen na to, da je njegova fotografija na naslovnici legendarnega albuma, mu to obenem nikakor ni moglo povzročiti toliko bolečine, žalosti in brazgotin, kot zdaj pravi. Sodnik se je s tem očitno strinjal. Elden je tožil sedemnajst ljudi, med njimi tudi nekdanja člana zasedbe Dava Grohla in Krista Novoselica, vdovo frontmana Kurta Cobaina Courtney Love in fotografa Kirka Weddla. Od vsakega je zahteval po 150.000 dolarjev odškodnine, skupno torej okoli 2,5 milijona dolarjev.

Prodanih 30 milijonov izvodov Kako se je štirimesečni Elden sploh znašel na naslovnici albuma? Fotograf Kirk Weddle je bil prijatelj njegovih staršev in je predlagal, da bi na snemanju sodeloval tudi dojenček. »Moj oče v tem ni videl nikakršnega problema. Odvrnil mu je, da bodo šli do bazena, me vrgli vanj in bo to to,« je zgodbo o nastanku pozneje ene najbolj znanih glasbenih naslovnic v intervjuju leta 2015 opisal Spencer. Seveda takrat ni nikomur niti na kraj pameti padlo, kakšen uspeh bo dosegel album. Album so prodali v 30 milijonih izvodov, starši so dobili 200 dolarjev za sodelovanje. Elden pravi, da nikoli niso podpisali soglasja za objavo fotografije. V preteklosti je svojo izkušnjo opisoval kot pozitivno. Razlagal je, kako mu je odpirala vrata in da je imel od nje samo korist. »Star sem 23 let, sem umetnik, zgodba mi je le pomagala v karieri. Ko slišijo, da sem ta dojenček, si vsi mislijo, kako kul sem,« je razlagal v intervjuju za Guardian. Sčasoma si je mladenič premislil, saj so z albumom lepo zaslužili vsi razen njega, poleg tega so ga obhajali še drugi občutki. »Včasih se mi zdi, da sem slaven brez razloga. Spet drugič, ko sem recimo na kaki tekmi, se zavem, da so moj penis najverjetneje videli prav vsi, ki so tam,« je bil pred leti iskren za revijo Time. tak